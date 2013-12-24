Дизайн для интернет магазина

Отличный дизайнер! Всем буду советовать. Заказ сделала очень качественно и быстро. Поняла что мы хотим с первого раза. Приятная в общении. Очень вежливая. Да кстати, заказывали у нее дизайн интернет-магазина, если кому интересно. Александре большое спасибо лично от меня! Она большая умница!