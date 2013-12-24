Необходимо сделать промо страницу сервиса "Домашний мастер" от компании Service Master. Это услуги сантехников, электриков, столяров, строителей и тд по вызову. Адрес странички будет "master24h.com.ua". Названия услуг и описания можно брать тут http://servicemaster.com.ua/domashnij-master/ Логотип ...
Дизайн для интернет магазина
Уважаемые дизайнеры!
Необходимо нарисовать качественный дизайн для небольшого интернет магазина под ключ:
1. Главная (шапка, модули, и тд)
2. Скорее всего нужно будет нарисовать около 5 кнопок-баннеров (не сложные).
3. 2 страницы с товарами
4. Страницу с корзиной
5. и тд (см. ТЗ)
Выбор соискателей производится по следующим критериям:
1. Хорошее зрение. БЮДЖЕТ СТРОГО 6000 рублей. Не надо предлагать ваши раздутые цены и оставлять глупые комментарии.
2. Креативность мышления, свежие идеи
3. Трудолюбивость и умение быстро и качественно работать
4. Готовность к долгосрочному сотрудничеству.
БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ И СДЕЛОК!!!
ОПЛАЧИВАЕМ ПРОЕКТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПОСЛЕ СОГЛАСОВАНИЯ И ВСЕХ ПРАВОК!!!
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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