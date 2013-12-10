Изменить название сайта

Необходимо на сайте написать название другое. Сайт: http://sysoev-standart.com

Нужно в углу таким же цветом и оттенком написать — автоснаб 24 (Нужно написать автоснаб белым, а 24 красным и более большими цифрами)…а под надписью такими же серыми и небольшими буквами как на оригинале написать — интернет магазин