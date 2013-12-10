Переезд сайта с drupal на modx

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрытнет заявок128 просмотров

Необходимо перетащить дизайн сайта http://jack-masters.ru/ под MODx evo на сайт dvlp.jack-masters.ru

Указанный сайтуже выгружен, т.е. фактически нужно сменить CMS сайта с Drupal на MODx.

DrupalMODX
11 лет назад
A_Sol
52 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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