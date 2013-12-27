Сделать дизайн интернет магазина сантехники

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен21 заявка303 просмотра

Сделать дизайн интернет магазина сантехники, в черных, салатовых, фиолетовых тонах. У кого есть идеи с таким цветом рад буду сотрудничеству.

11 лет назад
antonvid43
Антон 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

pixelseo_ua
Андрей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
9 дней назад
11 лет назад
$150
5 дней
Очень понравилось работать с Андреем за сравнительно небольшую стоимость я получил отличный дизайн. Понял что нужно с первого раза почти без доделок все в срок. Надеюсь еще поработаем.
Очень понравилось работать с Антоном! Грамотное задание, быстрая своевременная оплата! Надеюсь на долгосрочное сотрудничество!

Заявки фрилансеров

pixelseo_ua
Андрей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
9 дней назад
11 лет назад

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