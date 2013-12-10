Что хотелось бы видеть прикрепил к вложению.
Шаблон сайта для аквапарка + верстка
Шаблон HTML+CSS. верстка под все браузеры
шаблон должен быть современным красивым стильным
Все подробности в личку.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Дизайн сайтов19 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужен логотип для сайта на тему статусов. кто может красиво нарисовать ?Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Необходимо перетащить дизайн сайта http://jack-masters.ru/ под MODx evo на сайт dvlp.jack-masters.ru Указанный сайтуже выгружен, т.е. фактически нужно сменить CMS сайта с Drupal на MODx.Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Сделать дизайн интернет магазина сантехники, в черных, салатовых, фиолетовых тонах. У кого есть идеи с таким цветом рад буду сотрудничеству.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
Необходимо сделать дизайн одной страницы по имеющемуся прототипу страницы и имеющемуся дизайну нового сайта. Новый сайт построен на Битриксе.Дизайн сайтов24 заявкиЗакрыт11 лет назад
http://gedoni.ru Под ключ: дизайн + адаптивная верстка Требования: - удобно - стильно Жду ваших предложений.Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть сайт - по его образцу нужно сделать внутренние страницы, которые будут похожи на лендинг - продающие посадочные страницы, с текстом (часть текст можно будет развернуть и почитать поподробнее, форма обратной связи, может быть - ...Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Нужно разработать не сложный дизайн, минимализм. Есть ТЗ и схема страницы. Бюджет ограничен.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
Имеется сайт интернет магазин tdkahovka.ks.ua на opencart 1.5.4.1.2 – Задача , легко и красиво оформить , улучшить работу сайта и продажи . Одним словом , чтобы приятно было на наш сайт заходить и работать. Желательно ...Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт11 лет назад