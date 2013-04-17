Здравствуйте. Нужно креативно, нестандартно и главное привлекательно для пользователя сделать элементы дизайна сайта.

ПОЖАЛУЙСТА, УКАЗЫВАЙТЕ СТОИМОСТЬ И СРОКИ. ВЫБИРАЮ ПО ЦЕНЕ КАЧЕСТВУ

1. Сделать корзинку в цветовой гаме магазина, в виде тележки или подобную, сделать с высокой детализацией.

2. Оформить шапку - разместить контакты.

3. Сделать дизайн блока товара.

- учесть, что цена может быть со скидкой, предложить красивое оформление

- всего 4 кнопки:

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4. Сделать 4 стикера

- новинка, популярный, под заказ, акция.

Должны быть выполнены красиво, с детализацией.

5. Сделать элементы в корзине, пример в приложении, только сделать нестандартно, креативно.