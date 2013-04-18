Эффекты бумаги для шаблона рассылки

Здравствуйте!

Имеется дизайн шаблона рассылки (во вложении). Нужно изменить в нем фон и сделать 2 варианта:

1) фон – потертая бумага как на старых картах, ориентир – как на сайте 4winners.ru/ на баннере "Как найти свое предназначение"

2) фон с эффектом оторванной бумаги (т.е. по краям рубцы), пример: images.yandex.ru/yandsear...

И самое главное – фоны в обеих случаях должны учитывать то, что длина

писем в рассылке каждый раз РАЗНАЯ , и должна быть возможность сделать этот фон

либо бесшовным, либо резиновым, чтобы он мог подстраиваться под любую высоту письма!