Эффекты бумаги для шаблона рассылки

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт5 заявок126 просмотров

Здравствуйте!

Имеется дизайн шаблона рассылки (во вложении). Нужно изменить в нем фон и сделать 2 варианта:

1) фон – потертая бумага как на старых картах, ориентир – как на сайте 4winners.ru/ на баннере "Как найти свое предназначение"

2) фон с эффектом оторванной бумаги (т.е. по краям рубцы), пример: images.yandex.ru/yandsear...

И самое главное – фоны в обеих случаях должны учитывать то, что длина

писем в рассылке каждый раз РАЗНАЯ , и должна быть возможность сделать этот фон

либо бесшовным, либо резиновым, чтобы он мог подстраиваться под любую высоту письма!

12 лет назад
sentaurea
Виктория 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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