Разработка дизайна для сайта

Требуется исполнитель, для разработки дизайна для сайта, основные идеи, как и что должно выглядеть, уже есть! Сайт будет похож на этот: http://www.emmyrossum.com/

Все фотографии заказчик предоставил.

Приступить и выслать первые черновые макеты нужно будет в течении 3-х, максимум 5-ти дней, время на доведение дизайна до логического завершения - до конца майских праздников (но желательно раньше).