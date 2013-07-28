Необходимо разработать дизайн сайта. Сайт по сути онлайн кинотеатр, где можно смотреть фильмы бесплатно, шаблон ориентировочно такой kinoluxe.com, то есть важно сохранение статичного по ширине сайта и конкретно такогоже размера шапки. Конкретных установок по структуре ...
Разработка дизайна для сайта
Требуется исполнитель, для разработки дизайна для сайта, основные идеи, как и что должно выглядеть, уже есть! Сайт будет похож на этот: http://www.emmyrossum.com/
Все фотографии заказчик предоставил.
Приступить и выслать первые черновые макеты нужно будет в течении 3-х, максимум 5-ти дней, время на доведение дизайна до логического завершения - до конца майских праздников (но желательно раньше).
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