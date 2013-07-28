Разработка дизайна для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен43 заявки273 просмотра

Требуется исполнитель, для разработки дизайна для сайта, основные идеи, как и что должно выглядеть, уже есть! Сайт будет похож на этот: http://www.emmyrossum.com/

Все фотографии заказчик предоставил.

Приступить и выслать первые черновые макеты нужно будет в течении 3-х, максимум 5-ти дней, время на доведение дизайна до логического завершения - до конца майских праздников (но желательно раньше).

12 лет назад
Spyashiy
Глеб 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Askuzin
35 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
$120
8 дней
Хороший исполнитель, делает качественно и действительно дешево! Рад сотрудничеству!
Спасибо!

Заявки фрилансеров

Askuzin
35 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад

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