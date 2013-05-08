Дизайн для сайта тематики искусства

Есть сайт,нужно сменить его дизайн.

Логотип заказан отдельно - это упрощает задачу.

Сайт тематики искусство — музеи + картины. Должно быть красиво, много графики, чтобы было видно, что сайт об искусстве. В тоже время шапка сайта будет заполнена картой, логотипом и выпадающим меню.

Опять же, задача упрощается, но минимализм здесь не нужен, поэтому придется как-то обыграть элементы, чтобы было видно графику...

Нужно подойти ответственно к этому делу. Схемы расположения материалов на страницах имеются.

Нужно разработать главную страницу + страницу категории+ полную новость.