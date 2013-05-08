Дизайн для сайта тематики искусства

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен34 заявки379 просмотров

Есть сайт,нужно сменить его дизайн.

Логотип заказан отдельно - это упрощает задачу.

Сайт тематики искусство — музеи + картины. Должно быть красиво, много графики, чтобы было видно, что сайт об искусстве. В тоже время шапка сайта будет заполнена картой, логотипом и выпадающим меню.

Опять же, задача упрощается, но минимализм здесь не нужен, поэтому придется как-то обыграть элементы, чтобы было видно графику...

Нужно подойти ответственно к этому делу. Схемы расположения материалов на страницах имеются.

Нужно разработать главную страницу + страницу категории+ полную новость.

12 лет назад
vadim3553
Вадим 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

binarygirl
Елена 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
12 лет назад
$150
5 дней
Работой доволен. В сроки уложились. Качественно.
Отличный заказчик! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

binarygirl
Елена 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
12 лет назад

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