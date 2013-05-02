Создание дизайна сайта

Требуется исполнитель, для разработки дизайна для сайта, основные идеи, как и что должно выглядеть, уже есть! Сайт будет похож на этот: http://www.emmyrossum.com/ Все фотографии заказчик предоставил. Приступить и выслать первые черновые макеты нужно ...