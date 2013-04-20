Дизайн туристического сайта абхазии

$120
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт17 заявок243 просмотра

Нужен Красивый Дизайн ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОРТАЛА АБХАЗИИ

примеры

http://www.nationalgeographic.com/

http://www.votpusk.ru/

СТРУКТУРА КАК НА http://www.votpusk.ru/

И НАЗВАНИЯ ГЛАВНОГО МЕНЮ ТАКИЕ ЖЕ.

И ЛЕВОГО ТОЖЕ .

СРОЧНО СЕГОДНЯ ДО КОНЦА ДНЯ.

ОПЛАТА ПО СУЩЕСТВУ.. ДЕЛАЕТЕ ГЛАВНУЮ СТРАНИЦУ ПОСЛЕ ТОГО КАК Я ЕЕ ОДОБРЮ ПЛАЧУ ПОЛ СУММЫ, ПО ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА, КОГДА БУДУТ ГОТОВЫ ВНУТРЕННИЕ СТРАНИЦЫ ОПЛАЧУ ОСТАЛЬНОЕ.

12 лет назад
Lasha212
38 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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