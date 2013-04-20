Дизайн туристического сайта абхазии

Нужен Красивый Дизайн ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОРТАЛА АБХАЗИИ

примеры

http://www.nationalgeographic.com/

http://www.votpusk.ru/

СТРУКТУРА КАК НА http://www.votpusk.ru/

И НАЗВАНИЯ ГЛАВНОГО МЕНЮ ТАКИЕ ЖЕ.

И ЛЕВОГО ТОЖЕ .

СРОЧНО СЕГОДНЯ ДО КОНЦА ДНЯ.

ОПЛАТА ПО СУЩЕСТВУ.. ДЕЛАЕТЕ ГЛАВНУЮ СТРАНИЦУ ПОСЛЕ ТОГО КАК Я ЕЕ ОДОБРЮ ПЛАЧУ ПОЛ СУММЫ, ПО ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА, КОГДА БУДУТ ГОТОВЫ ВНУТРЕННИЕ СТРАНИЦЫ ОПЛАЧУ ОСТАЛЬНОЕ.