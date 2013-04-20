1) Нужно изменить дизайн внутренней страницы сайта с пакетами услуг с таких: http://cs319530.vk.me/v319530771/7377/C5mjHlBJzug.jpg на такие: http://www.groupon.com.ua/ сама страница и бэкграунд по бокам должен быть каких-то таких нейтральных цветов (вариации приветствуются): ...
Дизайнер для постоянного сотрудничества
Что я ищу:
-умение делать яркий, оптимистичный, коммерческий дизайн;
-адекватные цены;
-понимание верстки;
-понимание различия эстетики в разных странах (мне прежде всего интересен западный стиль);
-возможность разбирать чужие PSD макеты и перерабатывать. Дизайн не каждый раз создется с нуля, часто требуются только частичные изменения в макете;
Что могу предложить:
-четкая постановка задачи;
-своевременная оплата;
-постоянные заказы;
-только белые проекты, никакого адалта, похудения и прочих серых схем.
Заявки фрилансеров
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