Дизайн сайта

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен10 заявок241 просмотр

Тематика - опять бурение скважин:)

Сроки жмут.

Лого и структуру предоставлю кандидату.

12 лет назад
maxidenn
43 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
111 отзывов(-4)

Выбранный исполнитель

winstonby
32 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$40
7 дней
Великолепный макет. 2 часа, как и обещано. Дай Бог, не в последний раз сотруддничаем:)
Очень доволен работой с Денисом. Предоставляет четкое ТЗ, внимателен к деталям, практически всегда находится в онлайне, так что ответ на какой либо вопрос не заставляет себя ждать. А в наше время такого не от каждого заказчика можно ожидать. Оплату производит вовремя, так что даже если попытаться к чему либо придраться, то врядли получится) Буду рад дальнейшему сотрудничеству и всем советую!

Заявки фрилансеров

winstonby
32 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад

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