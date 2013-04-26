Очень доволен работой с Денисом. Предоставляет четкое ТЗ, внимателен к деталям, практически всегда находится в онлайне, так что ответ на какой либо вопрос не заставляет себя ждать. А в наше время такого не от каждого заказчика можно ожидать. Оплату производит вовремя, так что даже если попытаться к чему либо придраться, то врядли получится) Буду рад дальнейшему сотрудничеству и всем советую!