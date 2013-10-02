Дизайн как образ жизни
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Список предоставляемых услуг:
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- Разработка прототипа сайта в Axure от 1000р.
- Разработка макета сайта. Главная страница от 3000р., внутренняя страница от 300р.
- Верстка макета в HTML/CSS/JS от 1000р.
- Разработка шаблона для DataLife Engine от 4500р.
- Разработка сайта на базе cms DLE от 10000р.
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Порядок оказания услуг при разработке макета сайта:
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- 1 этап. Предоплата 40% от обозначенной суммы
- 2 этап. Разработка макета сайта, внесение поправок по желанию заказчика. (Не более 3-ех значительных поправок, отходящих от оговоренного ТЗ на разработку макета)
- 3 этап. Оплата остальных 60% от суммы
- 4 этап. Передача исходников в формате .psd + demo скриншотов в формате .jpg
Порядок оказания услуг при разработке шаблона сайта:
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- 1 этап. Предоплата 30% от обозначенной суммы
- 2 этап. Разработка макета сайта, внесение поправок по желанию заказчика. (Не более 3-ех значительных поправок, отходящих от оговоренного ТЗ на разработку макета)
- 3 этап. Оплата 30% от суммы. Передача исходников в формате .psd + demo скриншотов в формате .jpg
- 4 этап. Верстка макета (Адаптация под DLE)
- 5 этап. Demo просмотр шаблона на моем сервере. Оплата оставшихся 40% от суммы
- 6 этап. Передача файлов шаблона + установка на сервер заказчика (По желанию)
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Отзывы заказчиков
$300
8 баллов
10 лет назад
DLE
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$50
8 баллов
11 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$250
10 баллов
12 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$40
10 баллов
12 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$1500
0 баллов
12 лет назад
Уверен сам ресурс http://www.weblancer.net действительно работает с профессионалами, но я хочу рассказать об этом «профессионале». В середине августа начаты переговоры о крупном и важном проекте (web портал если точней). По почте и skype долго и нужно обсуждались детали проекта, обсуждалось ТЗ и прочее. После утверждения необходимого уровня работы принято решение начать работу. Мной переведен задаток в размере 450 уе!!! и была начата работа. Увы работа на этом и закончилась. Сначала были проблемы с компьютером (и суда по отзывам такие отмазки уже не первый раз), потом у нас был переезд в другой город, потом еще что-то. После того как все сроки по проекту были сорваны мной был инициирован разрыв рабочих отношений и я попросил вернуть деньги, НО денег уже нет и вернуть он их не может (бред полный)! Как решение ситуации, мной был предложен другой проект не менее важный но вписывающийся в бюджет задатка (450 уе.). И все по новой: обсуждение, ТЗ, переговоры… и опять – пропал и с концами!!! Так что коллеги, рекомендую вам 101 раз подумать, прежде чем начинать работу с этим «профессионалом», походу дела он умеет только брать деньги и не делать работу. Всех благ и желаю вам не обжигаться так, как это произошло у меня. Следующий раз отправляю деньги ТОЛЬКО с протекцией по коду, не хотят так работать – свободны! Жутко обидно за срыв всех сроков, нервотрепку и конечно же 450 уе. на дороге не воляются. P.S. Кстати о том, что я буду писать отзыв я предупредил 12.09.13 и просил вернуть деньги. Ткацевич так и не вышел на связь.
Дизайн сайтов
23 отзыва(-2)
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Баннеры
1 отзыв
от $5
от 1 дня
нет рейтинга