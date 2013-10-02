winstonby

Александр winstonby

 
32 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Дизайн как образ жизни

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Список предоставляемых услуг:

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  • Разработка прототипа сайта в Axure от 1000р.
  • Разработка макета сайта. Главная страница от 3000р., внутренняя страница от 300р.
  • Верстка макета в HTML/CSS/JS от 1000р.
  • Разработка шаблона для DataLife Engine от 4500р.
  • Разработка сайта на базе cms DLE от 10000р.
Опыт работы с cms DataLife Engine около 3-ех лет.

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Порядок оказания услуг при разработке макета сайта:

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  • 1 этап. Предоплата 40% от обозначенной суммы
  • 2 этап. Разработка макета сайта, внесение поправок по желанию заказчика. (Не более 3-ех значительных поправок, отходящих от оговоренного ТЗ на разработку макета)
  • 3 этап. Оплата остальных 60% от суммы
  • 4 этап. Передача исходников в формате .psd + demo скриншотов в формате .jpg
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Порядок оказания услуг при разработке шаблона сайта:

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  • 1 этап. Предоплата 30% от обозначенной суммы
  • 2 этап. Разработка макета сайта, внесение поправок по желанию заказчика. (Не более 3-ех значительных поправок, отходящих от оговоренного ТЗ на разработку макета)
  • 3 этап. Оплата 30% от суммы. Передача исходников в формате .psd + demo скриншотов в формате .jpg
  • 4 этап. Верстка макета (Адаптация под DLE)
  • 5 этап. Demo просмотр шаблона на моем сервере. Оплата оставшихся 40% от суммы
  • 6 этап. Передача файлов шаблона + установка на сервер заказчика (По желанию)

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Отзывы заказчиков

gogaa
Егор 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$300
8 баллов
10 лет назад
Шаблон для игрового сайта под DLE 9.6 + логотип
DLE
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
WhiteShadow23
Андрей 
43 года
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$50
8 баллов
11 лет назад
Шаблон сайта ДЛЕ 9.4
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Vityok93
Виктор 
31 год
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$250
10 баллов
12 лет назад
Дизайн сайта SEO-тематики
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
stolz
49 лет
18 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$40
10 баллов
12 лет назад
Дизайн внутренней странички сайта
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
nirox
41 год
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$1500
0 баллов
12 лет назад
Дизайн сайта и личного кабинета пользователя
Уверен сам ресурс http://www.weblancer.net действительно работает с профессионалами, но я хочу рассказать об этом «профессионале». В середине августа начаты переговоры о крупном и важном проекте (web портал если точней). По почте и skype долго и нужно обсуждались детали проекта, обсуждалось ТЗ и прочее. После утверждения необходимого уровня работы принято решение начать работу. Мной переведен задаток в размере 450 уе!!! и была начата работа. Увы работа на этом и закончилась. Сначала были проблемы с компьютером (и суда по отзывам такие отмазки уже не первый раз), потом у нас был переезд в другой город, потом еще что-то. После того как все сроки по проекту были сорваны мной был инициирован разрыв рабочих отношений и я попросил вернуть деньги, НО денег уже нет и вернуть он их не может (бред полный)! Как решение ситуации, мной был предложен другой проект не менее важный но вписывающийся в бюджет задатка (450 уе.). И все по новой: обсуждение, ТЗ, переговоры… и опять – пропал и с концами!!! Так что коллеги, рекомендую вам 101 раз подумать, прежде чем начинать работу с этим «профессионалом», походу дела он умеет только брать деньги и не делать работу. Всех благ и желаю вам не обжигаться так, как это произошло у меня. Следующий раз отправляю деньги ТОЛЬКО с протекцией по коду, не хотят так работать – свободны! Жутко обидно за срыв всех сроков, нервотрепку и конечно же 450 уе. на дороге не воляются. P.S. Кстати о том, что я буду писать отзыв я предупредил 12.09.13 и просил вернуть деньги. Ткацевич так и не вышел на связь.
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Дизайн сайтов
23 отзыва(-2)
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
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1 отзыв
от $5
от 1 дня
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