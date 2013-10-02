Дизайн как образ жизни

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Список предоставляемых услуг:

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Разработка прототипа сайта в Axure от 1000р.

Разработка макета сайта. Главная страница от 3000р., внутренняя страница от 300р.

Верстка макета в HTML/CSS/JS от 1000р.

Разработка шаблона для DataLife Engine от 4500р.

Разработка сайта на базе cms DLE от 10000р.

Опыт работы с cms DataLife Engine около 3-ех лет.

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Порядок оказания услуг при разработке макета сайта:

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1 этап. Предоплата 40% от обозначенной суммы

2 этап. Разработка макета сайта, внесение поправок по желанию заказчика. (Не более 3-ех значительных поправок, отходящих от оговоренного ТЗ на разработку макета)

3 этап. Оплата остальных 60% от суммы

4 этап. Передача исходников в формате .psd + demo скриншотов в формате .jpg

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Порядок оказания услуг при разработке шаблона сайта:

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