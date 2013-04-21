Дизайн сайта + плашки скролла.

Есть тестовый сайт test001.mcdir.ru

Нужно:

1. Сейчас в дизайне зима. Нужно нарисовать весну, лето, осень. На макете главной страницы обрисовал зеленым цветом то, что нужно нарисовать. Для начало нужно нарисовать весну, если все гуд, доверяем рисовать лето и осень. Т.е. ничего выдумавать нового не надо, все размеры известны, например: test001.mcdir.ru/img/revi... или test001.mcdir.ru/img/snow...

2. Есть одна плашка в скроле с брендом газобетонных блоков Ytong, но это не дизайн, а полная шляпа. Обрисовал зеленым на макете. Нужно нарисовать плашку, чтобы она была настолько вкусной и красивой, что продукцию с нее хотелось бы сразу купить, а может и откусить попробывать :), надеюсь вы поняли о качестве.

На всех плашках должен быть изображен блок и логотип бренда. Возможно, еще элемент дизайна строительства или блоки на паллетах и цена. Вообщем дизайн ограничивается только вашей фантазией. Но он должен быть строгим, качественным и в нем должен присутствовать шик и лоск!!!

Сейчас задание на 5 плашек, на каждой плашке свой бренд:

Ytong

EL-Block

Bonolit

Грас

Aerostone

Для понимания и работы, в интернете есть официальные сайты производителей.

Так как сайт дорабатывается, нужно будет потом рисовать постоянно новые плашки и цены, другой товар, новые бренды и т.д. Дизайнер будет постоянный и все работы будем отдавать вам, т.к. у нас не один сайт.

Для теста нужно сначала плашку с Ytong + дизайн сайта под весну (подснежники, маленькая травка, лучи яркого солнца, капель и т.д. по тематике весна).

От вас нужна цена каждой плашки + цена одного дизайна время года.

Не принципиально, но если дизайнер хороший и живет в МСК и сможет приехать в офис, будет хорошо. Но если Вы достойный дизайнер с адекватными ценами, кто будет на связи и не будет морозиться, милости просим!

Оплату гарантируем.