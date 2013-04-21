Тематика, запчасти и СТО

Нужен дизайн сайта про запчасти, диски, шины, сто!

Уникальных страниц штук 5

Остальные обычные, типовые, стандартные еще штук 5!

Все что нужно делать я предоставлю, выдумывать надо будет минимально!

Знаю что мне нра, что мне нужно и что где нужно))) ТВОРИТЬ непонять что не прийдется:)

!!!ВАЖЕН!!!===>>>СРОК, ПОРТФОЛИО (опыт) и !!!БОЛЬШОЕ ЖЕЛАНИЕ РАБОТАТЬ!!!