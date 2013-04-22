Разработать дизайн главной страницы для симфонического оркестра. Выбираем по портфолио и лояльной цене. Приблизительный прототип и лого во вложении.
Обновление дизайна сайта
Требуется обновить дизайн портала http://f-a-p.ru
Необходимо выполнить редизайн для 2 базовых страниц: главная и http://f-a-p.ru/arenda-avtovishki/apl
Придать сайту современный деловой вид
Целевая аудитория сайта:
1)Строительные компании, организации занимающиеся ремонтом и обслуживанием дорожно-коммунального хозяйства, и т.п.
2)Компании собственники строительной и пр. техники, сдающие её в аренду.
3)Физические лица - владельцы собственной техники (дядя Вася, у которого есть камаз)
Мужчины (женщины редко) старше 25 лет.
Как такового фирменного стиля нет, есть только логотип.
Корпоративные цвета готовы скорректировать, если будут достойные предложение по дизайну сайта, требующее смены цвета.
Разметку и структуру страниц нужно сохранить (т.е. меню где было там и должно остаться, поле выбора региона и позиции…). Наличие калькулятора, консультанта, видео-инструкции должно быть предусмотрено.
В дизайне не должно использоваться ярких «ядовитых» цветов, элементов фир. стиля конкурентов.
Хочется сознать строгий современный внешний вид уникального интернет–проекта.
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