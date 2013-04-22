Обновление дизайна сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт5 заявок838 просмотров
#1$100

Требуется обновить дизайн портала http://f-a-p.ru

Необходимо выполнить редизайн для 2 базовых страниц: главная и http://f-a-p.ru/arenda-avtovishki/apl

Придать сайту современный деловой вид

Целевая аудитория сайта:

1)Строительные компании, организации занимающиеся ремонтом и обслуживанием дорожно-коммунального хозяйства, и т.п.

2)Компании собственники строительной и пр. техники, сдающие её в аренду.

3)Физические лица - владельцы собственной техники (дядя Вася, у которого есть камаз)

Мужчины (женщины редко) старше 25 лет.

Как такового фирменного стиля нет, есть только логотип.

Корпоративные цвета готовы скорректировать, если будут достойные предложение по дизайну сайта, требующее смены цвета.

Разметку и структуру страниц нужно сохранить (т.е. меню где было там и должно остаться, поле выбора региона и позиции…). Наличие калькулятора, консультанта, видео-инструкции должно быть предусмотрено.

В дизайне не должно использоваться ярких «ядовитых» цветов, элементов фир. стиля конкурентов.

Хочется сознать строгий современный внешний вид уникального интернет–проекта.

12 лет назад
mamba87
37 лет
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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