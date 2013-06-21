Дизайн сайта облачного хостинга

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен44 заявки319 просмотров

Нужен качественный дизайн.

Есть предварительный макет.

Подробнее опишу чуть позже.

Так же нужна хорошая верстка (но это отдельная задача или по отдельной договоренности).

Движок будет использоваться MODx Evo.

Так же требуется логотип.

MODX
12 лет назад
liveforlife
Владимир 
42 года
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

tesoro-studio
Татьяна 
36 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад
$500
10 дней
Спасибо за помощь, было интересно с Вами работать. Работа выполнена в полном объеме и с творческим подходом. Жаль что не вижу возможности продолжать сотрудничество, надеюсь в будущем что-то измениться. С Уважением, Владимир.
Спасибо за интересный проект, было приятно с вами работать!

Заявки фрилансеров

tesoro-studio
Татьяна 
36 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад

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