Дизайн + верстка

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен11 заявок330 просмотров

Есть криворуконарисованный макет для выбора времени доставки. Нужно отрисовать чисто и красиво. А в идеале еще и заверстать.

Тут работы на 60 мин диза и 120 верстки. Никакого мегафункционала не нужно. Активные/неактивные поля и строки и все.

12 лет назад
Dr-Karlson
Андрей 
44 года
17 лет в сервисе
Был
22 дня назад

Выбранный исполнитель

islanderua
Алексей 
34 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
$60
2 дня
Алексей неплохо рисует - в этом +. Верстка, к сожалению, не тестится и в целом никуда не годится, пришлось переделывать ее тут http://www.weblancer.net/projects/505353.html .
Нормальный заказчик, в целом можно работать.

Заявки фрилансеров

islanderua
Алексей 
34 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад

  • Похожие заказы

  • Обновление дизайна сайта

    $100

    Требуется обновить дизайн портала http://f-a-p.ru Необходимо выполнить редизайн для 2 базовых страниц: главная и http://f-a-p.ru/arenda-avtovishki/apl Придать сайту современный деловой вид Целевая аудитория сайта: 1)Строительные компании, организации занимающиеся ремонтом и ...

    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужен веб-дизайнер

    $200

    Здравствуйте, коллеги. Необходим помощник в создании дизайнов для сайтов. Заказов много, не успеваю. Бюджет проекта: 150-200 у.е. (в данный бюджет входит создание главной страницы и около 5 внутренних страниц) + бонусы. ...

    Дизайн сайтов16 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн страницы (landing) юридических услуг (ооо)

    $150

    Необходимо разработать дизайн сайта по "бесплатной регистрации ООО" при условии заказа "бухгалтерского обслуживания" и "ИТ-обслуживания" сроком на 3/6/12 месяцев. То есть регистрация фирмы и ее юридическое сопровождение на Х месяцев делается бесплатно, при условии что ...

    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн поиска на сайте

    сделать дизайн строки поиска на странице сайта www.medt-omsk.ru поиск должен соответствовать дизайну сайта, сделать нужно в течение сегодняшнего дня.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Дизайн сайта облачного хостинга

    $500

    Нужен качественный дизайн. Есть предварительный макет. Подробнее опишу чуть позже. Так же нужна хорошая верстка (но это отдельная задача или по отдельной договоренности). Движок будет использоваться MODx ...

    MODX
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Тематика, запчасти и СТО

    Нужен дизайн сайта про запчасти, диски, шины, сто! Уникальных страниц штук 5 Остальные обычные, типовые, стандартные еще штук 5! Все что нужно делать я предоставлю, выдумывать надо будет ...

    Дизайн сайтов28 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн сайта бюро переводов

    $250

    Необходим дизайн сайта бюро переводов. Главная страница + типовая внутренняя Есть примеры того, что нравится заказчику и видение сайта.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад