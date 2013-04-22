Требуется обновить дизайн портала http://f-a-p.ru Необходимо выполнить редизайн для 2 базовых страниц: главная и http://f-a-p.ru/arenda-avtovishki/apl Придать сайту современный деловой вид Целевая аудитория сайта: 1)Строительные компании, организации занимающиеся ремонтом и ...
Дизайн 1 страницы
Требуется дизайн главной страницы сайта видеоблога в .psd. Основные цвета красный черный белый и синий. Во вложении логотип. На главной странице будет слайдшоу. Дизайн должен быть легким, информация будет располагаться блоками.
Заявки фрилансеров
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