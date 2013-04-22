Дизайн 1 страницы

$120
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт38 заявок245 просмотров

Требуется дизайн главной страницы сайта видеоблога в .psd. Основные цвета красный черный белый и синий. Во вложении логотип. На главной странице будет слайдшоу. Дизайн должен быть легким, информация будет располагаться блоками.

12 лет назад
ProgPHP
Михаил 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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