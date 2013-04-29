Шапка блога

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Завершен1 заявка136 просмотров

нужно сделать следующее:

1) подобрать картинку (ссылку на сервис я дам) вам нужно будет зарегистрироваться. растянуть её до нужных размеров

2) вставить наш логотип

3) красиво разместить название и номера телефонов

12 лет назад
TancVo
44 года
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Anna_Vas
Анна 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
12 лет назад
$10
1 день
Анна - отличный дизайнер!!! Работает быстро и качественно + проявляет инициативу. Всегда на связи. Рекомендую всем серьёзным заказчикам.
Хороший заказчик! С таким человеком приятно работать.

Заявки фрилансеров

Anna_Vas
Анна 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
12 лет назад

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