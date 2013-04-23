Дизайн сайта бухгалтерские услуги

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Завершен1 заявка122 просмотра

Нужен очень качественный, талантливый и дорогой дизайн сайта. Идея заключается в том, чтобы сделать его наподобие рабочего стола windows 8.

Жду Ваших предложений и портфолио.

12 лет назад
cmila
45 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

S-progresser
Сергей 
34 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
26 отзывов
12 лет назад
$700
10 дней
Сергей замечательно справился с проектом! Отлично понимает потребности заказчика. Все точно и в срок. Я очень довольна его работой, буду обращаться еще.
Четкая постановка задач, своевременная оплата. Немаловажно указать то, что слушает исполнителя, слышит и чутко воспринимает каждое слово. Сотрудничество весьма радует! Если вам доведется когда-нибудь работать с данным работодателем - очень рекомендую!

Заявки фрилансеров

S-progresser
Сергей 
34 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
26 отзывов
12 лет назад

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