Дизайн сайта бухгалтерские услуги

Главная+внутренние. Переделать дизайн полностью, как сочетание цветов так и расположения блоков. Всё чётко и профессиональноНикакой аляпитости, перебора с цветами, - может это и красиво для сайта компании (салона) - но не каталога: тут люди ищут ...