Дизайнер! Наконец-то есть для тебя постоянная работа с четкими техзаданиями и без глупых правок. Интересно? Читай условия! 700$/мес. Нам, компании Гольфстрим, требуется хороший дизайнер. На постоянную ...
Сделать шаблон странички "под ключ" для aukro.ua
КАЧЕСТВЕННЫЙ Дизайн и верста страницы лота.
и два баннера 711*282 и 990*176
Отдам предпочтение фрилансеру. который имел опыт работы с aukro.
Для примера дизайна есть наш живой сайт.
Срочно!
Подробности и ТЗ в личку или скайп lifescore73
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