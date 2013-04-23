Привет! Необходимо создать дизайн и сверстать его под вордпресс. Схема работы: представляете макет дизайна на рассмотрение, даем добро, оплачиваем аванс в размере 30% от суммы. Выполняете полностью верстку под вордпресс, проверяем на работоспособность и глюки, ...
Дизайн для сайта-сокращателя ссылок
Нужен минималистичный, web 2.0 дизайн для главной страницы сервиса сокращения ссылок на подобии goo.gl или bit.ly
Требования:
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форма добавления ссылки сразу на главной, пользователю нужно только зайти, вставить и нажать на кнопку. Также необходима кнопка типа "больше настроек"(можно иконкой), при нажатии на нее открывается дополнительные настройки - пароль на ссылку, и кастомный алиас(типа http://goo.gl/вашАлиас).
Сверху нужна менюшка с пунктами "Мои ссылки"."Главная", "Правила" и еще какими-нибудь доп. пунктами.
В футере должно быть три столбца с информацией о сайте, ссылками и документацией для разработчика.
Еще нужно предусмотреть несколько блоков с рекламой, но так, чтобы их можно было при желании скрыть без ущерба дизайну.
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Пишите ваши предложения сразу с ценами. Без цены - сразу отклоняю. Сроки не так важны, главное чтобы получилось красиво.
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