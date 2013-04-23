Дизайн для сайта-сокращателя ссылок

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт11 заявок129 просмотров

Нужен минималистичный, web 2.0 дизайн для главной страницы сервиса сокращения ссылок на подобии goo.gl или bit.ly

Требования:

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форма добавления ссылки сразу на главной, пользователю нужно только зайти, вставить и нажать на кнопку. Также необходима кнопка типа "больше настроек"(можно иконкой), при нажатии на нее открывается дополнительные настройки - пароль на ссылку, и кастомный алиас(типа http://goo.gl/вашАлиас).

Сверху нужна менюшка с пунктами "Мои ссылки"."Главная", "Правила" и еще какими-нибудь доп. пунктами.

В футере должно быть три столбца с информацией о сайте, ссылками и документацией для разработчика.

Еще нужно предусмотреть несколько блоков с рекламой, но так, чтобы их можно было при желании скрыть без ущерба дизайну.

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Пишите ваши предложения сразу с ценами. Без цены - сразу отклоняю. Сроки не так важны, главное чтобы получилось красиво.

12 лет назад
Dev3loper
Роман 
33 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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