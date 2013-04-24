Необходимо переделать шаблон http://e-business.su/ в статичный. Шаблон написан на JS и HTML. Нужно сделать его "неподвижным". Оставить меню сверху так, как оно сделано изначально (не выдвигающимся). Весь шаблон состоит из одного файла. необходимо разбить его ...
Сделать пару картинок в шапки сайтов
Есть два сайта
нужно сделать в шапку картинки
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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