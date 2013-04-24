Сделать пару картинок в шапки сайтов

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен10 заявок214 просмотров

Есть два сайта

нужно сделать в шапку картинки

12 лет назад
allex-under
Андер 
43 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

LNF
34 года
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
18 отзывов(-1)
12 лет назад
$10
1 день
Все сделанно быстро и аккуратно

Заявки фрилансеров

LNF
34 года
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
18 отзывов(-1)
12 лет назад

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