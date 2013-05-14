Дизайн и верстка сайта под Wordpress

Привет! Необходимо создать дизайн и сверстать его под вордпресс. Схема работы: представляете макет дизайна на рассмотрение, даем добро, оплачиваем аванс в размере 30% от суммы. Выполняете полностью верстку под вордпресс, проверяем на работоспособность и глюки, если необходима доработка - отправляем на доработку. Оставшиеся 70% получаете сдав полностью работу. Примерное тех.задание в файлах. Времени на все про все - не больше недели. Оплата вебманями - 5000 рублей.