Дизайн и верстка сайта под Wordpress

$166
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен7 заявок239 просмотров

Привет! Необходимо создать дизайн и сверстать его под вордпресс. Схема работы: представляете макет дизайна на рассмотрение, даем добро, оплачиваем аванс в размере 30% от суммы. Выполняете полностью верстку под вордпресс, проверяем на работоспособность и глюки, если необходима доработка - отправляем на доработку. Оставшиеся 70% получаете сдав полностью работу. Примерное тех.задание в файлах. Времени на все про все - не больше недели. Оплата вебманями - 5000 рублей.

WordPress
12 лет назад
Maksumov
Шараф 
44 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Nefcore
Игорь 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
75 отзывов(-5)
12 лет назад
$170
7 дней
В целом все отлично, немного затянуто по срокам, но понятно - вся Россия отдыхала две недели на майские праздники. К дизайну и верстке претензий нет.
Приятно было сотрудничать, заказчик может понять, знает чего хочет. Всегда на связи

Заявки фрилансеров

Nefcore
Игорь 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
75 отзывов(-5)
12 лет назад

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