Необходимо сделать красивый дизайн сайта. Я все изобразил на инфо-макете Сайт будет из 5 основных страниц: Главная (не является пунктом меню, переход при нажатии на логотип) Тарифы (Пункт меню ...
Сделать дизайн одной страницы по прототипу
Здравствуйте,
Нужно сделать дизайн страницы (landing page)
Есть прототип со всеми контентными блоками.
Нужно сделать красивое оформление, форматирование текста, цвет
Архив с прототипом прилагается
При открытии файла index.html слева появляется список страниц, вы закройте эту колонку со списком, чтобы она не мешала. Её вставляет генератор прототипов.
Делать нужно сейчас.
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