Сделать дизайн одной страницы по прототипу

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт12 заявок263 просмотра

Здравствуйте,

Нужно сделать дизайн страницы (landing page)

Есть прототип со всеми контентными блоками.

Нужно сделать красивое оформление, форматирование текста, цвет

Архив с прототипом прилагается

При открытии файла index.html слева появляется список страниц, вы закройте эту колонку со списком, чтобы она не мешала. Её вставляет генератор прототипов.

Делать нужно сейчас.

12 лет назад
amokshin2
Николай 
47 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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