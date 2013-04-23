Сделать дизайн одной страницы по прототипу

Необходимо переделать шаблон http://e-business.su/ в статичный. Шаблон написан на JS и HTML. Нужно сделать его "неподвижным". Оставить меню сверху так, как оно сделано изначально (не выдвигающимся). Весь шаблон состоит из одного файла. необходимо разбить его ...