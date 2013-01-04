amokshin2

Николай amokshin2

 
45 летРоссия/Новосибирск
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
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  • Переводчик

    Здравствуйте, Нужен очень хороший переводчик, который может переводить тексты с английского на русский Каждый день по 5-10 текстов Переводить нужно быстро, но качественно Оплата Webmoney / Yandex.Money / Qiwi / перевод на карту

    Переводы41 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • PHP программист

    $1700

    Компания Sommerce работает на рынке зарубежного IT аутсорсинга. Реализовывает веб-проекты клиентов, среди которых IT стартапы, информационные ресурсы, разработчики компонентов для CMS и просто дружественные компании. Входит в TOP 3% по рейтингу Elance. Зарплата: от 30 000 ...

    PHPWordPressJoomlaMagentojQueryAjax
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сделать дизайн одной страницы по прототипу

    Здравствуйте, Нужно сделать дизайн страницы (landing page) Есть прототип со всеми контентными блоками. Нужно сделать красивое оформление, форматирование текста, цвет Архив с прототипом прилагается При открытии файла index.html слева появляется список страниц, вы закройте эту колонку со списком, чтобы она ...

    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сделать плагин доставки для Wordpress/Woocommerce

    $100

    У нас интернет-магазин на Wordpress с установленным Woocommerce Надо сделать еще один метод доставки. Бюджет 3000 руб Мы составили красивое и понятное задание по этому плагину для вас. Пожалуйста, прочитайте и задайте вопросы

    WordPressWooCommerce
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сделать простенький сайт на MotoCMS

    Здравствуйте, нужно сделать сайтик на MotoCMS с таким функционалом http://youtube.diy.com/ Обратите внимание, видео, которые там присутствуют это видео с YouTube Напишите, пожалуйста, свою цену и сроки или задайте вопрос в личку

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Joomla / JReviews. Сделать два модуля

    Здравствуйте, У нас есть сайт на невероятно крутом компонент JReviews. К сожалению, с этим компонентом работало мало фрилансеров. Ну так вот, на сайте есть два раздела: Установщики солнечных батарей и Производители солнечных батарей. У установщиков солнечных панелей выбрано, ...

    Joomla
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка страницы товара в Virtuemart

    Требуется сверстать страницу товара Virtuemart по макету дизайнера в PSD. К заданию прилагается картинка с макетом и ссылка на сайт. gopro.debug.sommerce .com/index.php/katalog/krepleniya/remen-dlya-krepleniya-na-shlem-detail

    Virtuemart
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Поменять разметку компонента новостей

    $50

    В разделе News на нашем сайты выводятся новости как com_content, layout=blog. Мы установили компонент com_fjrelated, чтобы он группировал новости по годам. Но этот компонент показывает новости немного по-другому. Требуется внести изменения в стили и шаблон ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Задача для программиста Joomla со хор. знанием php

    Здравствуйте, Если вы хорошо делаете работу, где нужно модифицировать код уже существующих компонентов, то оставьте, пожалуйста заявку. Мы делаем сайт на Joomla с использованием joomla-компонента JReviews. Этот компонент позволяет оставлять отзывы (с рейтингом от 0 до 10) ...

    PHPJoomlaСайт на Joomla
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Стили модуля Joomla по макету

    Нужно сделать css стили модуля баннера для сайта Joomla. Еще такие баннеры на главной странице называют слайдерами. Модуль, который показывает разные слайды и переключает их используется стандартный. Функционал модуля менять / править не нужно. Нужно поменять css ...

    CSSJoomlaБаннер для сайта
    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Joomla / JReviews. Добавить заголовки и accordion

    У нас есть каталог автодилеров. На страничке информации о каждом дилере выводятся закладки (jquery ui tabs). На одной из закладок выводятся сотрудники и у каждого сотрудника подписано название отдела, в котором он работает (отдел запчастей, ...

    JoomlajQuery
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Joomla 2.5. Сделать файл router.php для компонента

    У нас есть сайт на Joomla 2.5 с компонентом, который выводит видео. Компонент самописный, довольно простой. По аналогии с com_content, у него есть категории для видео и сами видео (заголовок, описание, название файла с роликом), ...

    PHPJoomlaСайт на Joomla
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • JQuery. enable / disable поля формы поиска

    Здравствуйте, На сайте есть форма поиска, которая состоит из четырех полей: Штат, Город, Марка (марка автомобилей), Ключевое слово. Штат и Город - выпадающие списки Марка автомобиля - список (select) множественного выбора Ключевое слово - текстовое поле (input type="text") Нужно добавить ...

    JavascriptjQuery
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • JQuery. Нужно показывать блок при наведении мышкой

    Здравствуйте, У нас есть сайт, в котором выводятся рейтинги посетителей сайта. Рейтинг выводится в html table. Критериев рейтинга много, поэтому они сгруппированы по группам. Структура таблицы следующая: tr td Название группы рейтинга /td td Звездочки рейтинга /td /tr А чуть ниже ...

    HTMLCSSjQuery
    HTML-верстка18 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Joomla. Выводить данные из XML файла

    $20

    У нас есть сайт на Joomla с каталогом авто дилеров. Для каждого дилера есть файл {site_root}/xml/6579.xml Название файла соответствует ID авто дилера В xml файле идет список автомобилей с названием, ценой, картинкой и ссылкой на сайт дилера На вход ...

    CSSJoomlaСайт на Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Настроить компонент LoginRadius для Joomla

    $10

    У нас есть сайт на Joomla 2.5.x Установили компонент LoginRadius, который позволяет делать авторизацию с социальных сетей (фейсбук, твиттер, гугл плюс и т.д.) Авторизация с соц. сетей не происходит. Например, когда пытаемся авторизироваться через facebook, то авторизация ...

    JoomlaСайт на Joomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
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Отзывы фрилансеров
nikolas6749
Николай 
42 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Верстка страницы товара в Virtuemart
Рекомендую
Приятно работать с ответственным человеком
Ответный отзыв
nikolas6749
Николай 
42 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Поменять разметку компонента новостей
Рекомендую
Николай ответственный человек. Выполнил работу хорошо. Буду обращаться снова
Ответный отзыв
htmlmaster
Александр 
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Ввести названия штатов и городов в Joomla
Отличный заказчик, спасибо за работу!
Александр выполнил задачу аккуратно и проверил, чтобы не было ошибок в сделанной работе
Ответный отзыв
S-2
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Joomla. Выводить данные из XML файла
Четкое ТЗ, адекватное общение, своевременная оплата - отличный заказчик.
Сергей быстро и хорошо выполнил работу
Ответный отзыв
ordoss
Марк 
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Joomla. Сделать, чтобы растягивался шаблон
Приятно сотрудничать.
Марк сделал шаблон растягивающимся, работает хорошо
Ответный отзыв