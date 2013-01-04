Здравствуйте, Нужен очень хороший переводчик, который может переводить тексты с английского на русский Каждый день по 5-10 текстов Переводить нужно быстро, но качественно Оплата Webmoney / Yandex.Money / Qiwi / перевод на карту
Николай amokshin2amokshin2
- Переводы41 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $1700
Компания Sommerce работает на рынке зарубежного IT аутсорсинга. Реализовывает веб-проекты клиентов, среди которых IT стартапы, информационные ресурсы, разработчики компонентов для CMS и просто дружественные компании. Входит в TOP 3% по рейтингу Elance. Зарплата: от 30 000 ...Закрыт10 лет назад
- $100
На сайте есть одна папка под названием th (для миниатюр), и все файлы хранятся в этой папке. У меня есть около 60 000 фотографий и 60 000 миниатюр . нужно сделать так, чтобы изображения ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Написать плагин для компонента MiJo Search, который будет искать по листингам JReviews.Закрыт11 лет назад
Здравствуйте, Нужно сделать дизайн страницы (landing page) Есть прототип со всеми контентными блоками. Нужно сделать красивое оформление, форматирование текста, цвет Архив с прототипом прилагается При открытии файла index.html слева появляется список страниц, вы закройте эту колонку со списком, чтобы она ...Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
У нас интернет-магазин на Wordpress с установленным Woocommerce Надо сделать еще один метод доставки. Бюджет 3000 руб Мы составили красивое и понятное задание по этому плагину для вас. Пожалуйста, прочитайте и задайте вопросыВеб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте, нужно сделать сайтик на MotoCMS с таким функционалом http://youtube.diy.com/ Обратите внимание, видео, которые там присутствуют это видео с YouTube Напишите, пожалуйста, свою цену и сроки или задайте вопрос в личкуHTML-верстка1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте, У нас есть сайт на невероятно крутом компонент JReviews. К сожалению, с этим компонентом работало мало фрилансеров. Ну так вот, на сайте есть два раздела: Установщики солнечных батарей и Производители солнечных батарей. У установщиков солнечных панелей выбрано, ...Закрыт11 лет назад
Требуется сверстать страницу товара Virtuemart по макету дизайнера в PSD. К заданию прилагается картинка с макетом и ссылка на сайт. gopro.debug.sommerce .com/index.php/katalog/krepleniya/remen-dlya-krepleniya-na-shlem-detailЗавершен11 лет назад
- $50
В разделе News на нашем сайты выводятся новости как com_content, layout=blog. Мы установили компонент com_fjrelated, чтобы он группировал новости по годам. Но этот компонент показывает новости немного по-другому. Требуется внести изменения в стили и шаблон ...Завершен11 лет назад
Здравствуйте, Если вы хорошо делаете работу, где нужно модифицировать код уже существующих компонентов, то оставьте, пожалуйста заявку. Мы делаем сайт на Joomla с использованием joomla-компонента JReviews. Этот компонент позволяет оставлять отзывы (с рейтингом от 0 до 10) ...Закрыт11 лет назад
Нужно сделать css стили модуля баннера для сайта Joomla. Еще такие баннеры на главной странице называют слайдерами. Модуль, который показывает разные слайды и переключает их используется стандартный. Функционал модуля менять / править не нужно. Нужно поменять css ...HTML-верстка12 заявокЗакрыт11 лет назад
У нас есть каталог автодилеров. На страничке информации о каждом дилере выводятся закладки (jquery ui tabs). На одной из закладок выводятся сотрудники и у каждого сотрудника подписано название отдела, в котором он работает (отдел запчастей, ...Закрыт11 лет назад
У нас есть сайт на Joomla 2.5 с компонентом, который выводит видео. Компонент самописный, довольно простой. По аналогии с com_content, у него есть категории для видео и сами видео (заголовок, описание, название файла с роликом), ...Закрыт11 лет назад
- $10
Оригинальный шаблон сделан под фиксированную ширину. Сделать, чтобы шаблон растягивалсяЗавершен11 лет назад
- $10
Показывать выпадающие списки для определенных колонок в jQuery / DataTables pluginЗавершен11 лет назад
Здравствуйте, На сайте есть форма поиска, которая состоит из четырех полей: Штат, Город, Марка (марка автомобилей), Ключевое слово. Штат и Город - выпадающие списки Марка автомобиля - список (select) множественного выбора Ключевое слово - текстовое поле (input type="text") Нужно добавить ...Завершен11 лет назад
Здравствуйте, У нас есть сайт, в котором выводятся рейтинги посетителей сайта. Рейтинг выводится в html table. Критериев рейтинга много, поэтому они сгруппированы по группам. Структура таблицы следующая: tr td Название группы рейтинга /td td Звездочки рейтинга /td /tr А чуть ниже ...HTML-верстка18 заявокЗакрыт11 лет назад
- $20
У нас есть сайт на Joomla с каталогом авто дилеров. Для каждого дилера есть файл {site_root}/xml/6579.xml Название файла соответствует ID авто дилера В xml файле идет список автомобилей с названием, ценой, картинкой и ссылкой на сайт дилера На вход ...Завершен11 лет назад
- $10
У нас есть сайт на Joomla 2.5.x Установили компонент LoginRadius, который позволяет делать авторизацию с социальных сетей (фейсбук, твиттер, гугл плюс и т.д.) Авторизация с соц. сетей не происходит. Например, когда пытаемся авторизироваться через facebook, то авторизация ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен11 лет назад