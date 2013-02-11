Поменять разметку компонента новостей

$50
HTML-версткаЗавершен2 заявки103 просмотра
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В разделе News на нашем сайты выводятся новости как com_content, layout=blog. Мы установили компонент com_fjrelated, чтобы он группировал новости по годам. Но этот компонент показывает новости немного по-другому. Требуется внести изменения в стили и шаблон этого компонента, чтобы выглядело как наш стандартный шаблон.

1) стили и формат даты новости

2) текст кнопки read more выводить по-немецки

3) под текстом новости выводить теги, которые проставлени через компонент com_tortags

картинки:

before.png - как сейчас выглядит

after.png - как нужно (обведено оранжевым цветом)

11 лет назад
amokshin2
Николай 
45 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
nikolas6749
Николай 
42 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$50
2 дня
Николай ответственный человек. Выполнил работу хорошо. Буду обращаться снова
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