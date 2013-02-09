Заменить галерею на более удобную

Необходимо заменить имеющуюся галерею в шаблоне на галерею с миниатюрами, желательно чтобы миниатюры реагировали на наведение мыши изменением угла наклона миниатюры, пример в прикрепленном архиве галереи на CSS3, причем, при открытии полного размера изображения эффект перелистывания необходимо оставить тем же. Шаблон сайта на HTML5: http://livedemo00.template-help.com/wt_35255/index.html#splash/

+ ко всему хочу прицепить отгибающийся флеш-уголок на страницу, с 3-мя кнопками на развороте (VK, FB, Контакты)

По всем вопросам пишите. Цену можно обсудить.