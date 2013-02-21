Сверстать под WordPress

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Мне нужна команда из нескольких человек, которая качественно и на хорошем уровне выполнит верстку. http://yadi.sk/d/IbgfwV_s2TkHj - ссылка на архив с jpeg для ознакомления. http://yadi.sk/d/zgGggOii2TkeX - ссылка на частично готовую верстку. Для ускорения процесса можно ...