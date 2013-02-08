Создание шаблона для Joomla 2.5 из корела

Слетело отображение статей, поправить, сайт на wordpress вот пример http://bluegg.com.ua/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%83/ и еще http://bluegg.com.ua/bluetooth-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%B2-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%96-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97-%D0%B2%D1%82%D1%96/ и еще http://bluegg.ru/ внизу страницы Веблансер обрезал ссылки, поэтому не кликайте, а скопируйте ссылку в строку браузера Предложения от тех, кто хорошо разбирается в wordpress и ...