Создание шаблона для Joomla 2.5 из корела

Задача: 1. Перенести сайт arthair.ru на движок WordPress последней версии. 2. Настроить функционал средствами движка. 3. Валидный код и кроссбраузерность - нужна качественная работа. 4. Работать будем на вашем хостинге - в конце помочь в переносе готового сайта. Сайт будем ...
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Есть 10 страниц сайта в кореле. Нужно все это дело сверстать и сделать шаблон для joomla 2.5 писать модули, компоненты и пр. на php не нужно.
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