Создание шаблона для Joomla 2.5 из корела

HTML-версткаЗакрыт1 заявка132 просмотра
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Есть 10 страниц сайта в кореле. Нужно все это дело сверстать и сделать шаблон для joomla 2.5 писать модули, компоненты и пр. на php не нужно.

Joomla
11 лет назад
resonance
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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