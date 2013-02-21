Необходимо сверстать PSD макет в шаблон DLE

Доброго времени суток! хотелось бы изменить этот шаблон http://www.templatemonster.com/ru/website-templates-type/41100.html Я просто не знаю на сколько можно изменить этот шаблон за такой бюджет. есть полное представление по изменению сайта, но на сколько хорошо это будет выглядеть в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Есть хороший макет, нарисованный действительно качественно. Ваша задача будет заключаться в том, чтобы сверстать его на высоком уровне.
Что требуется:
— современная верстка
— валидный код
— понятный код
— кросс-браузерность
— вставить в шаблон DLE
Имеется:
psd главной страницы
psd страницы с новостью (в dle это fullnews.tpl)
На выходе получаем полностью готовый шаблон для DLE 9.
Ищем профессионала, который готов работать за хорошие деньги.
Оплата: Webmoney
Сроки: до 13.02.2013
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