Необходимо сверстать PSD макет в шаблон DLE

Доброго времени суток! хотелось бы изменить этот шаблон http://www.templatemonster.com/ru/website-templates-type/41100.html Я просто не знаю на сколько можно изменить этот шаблон за такой бюджет. есть полное представление по изменению сайта, но на сколько хорошо это будет выглядеть в ...