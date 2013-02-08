Изменить шаблон

Доброго времени суток! хотелось бы изменить этот шаблон http://www.templatemonster.com/ru/website-templates-type/41100.html

Я просто не знаю на сколько можно изменить этот шаблон за такой бюджет. есть полное представление по изменению сайта, но на сколько хорошо это будет выглядеть в реальности не знаю, поэтому если если есть такая возможность посмотреть пару вариантов. картинка - это то что хотелось бы, а там, что сможете предложить. Сроки выполнения "не горят". так же хотелось бы что бы можно было размещать статьи с картинками. если мои пожелания будут выходить за рамки среднего обьема работы, то сделайте встречное предложение.

Спасибо.