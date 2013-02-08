Внести изменение в html-страницу

имеется страница http://www.than-immobilien.de/test/, нужно переделать вот эту область http://clip2net.com/s/2O4ue так, чтобы блоки

>> ÜBER

>> DENKWEISE

>> KOMPETENZEN

>> PERSONEN

>> PARTNER-NETZWERK

не листались по клику вправо-влево, а располагались друг над другом

http://clip2net.com/s/2O4ut

и при клике по горизонтальной навигации должна осуществляться вертикальная прокрутка к нужному блоку (макет страницы как она должна выглядеть после переделки приложен). В оформление никаких изменений вносить не нужно, только в поведение раздела ERFAHRUNG.