Необходимо сверстать несколько страниц

HTML-версткаЗавершен13 заявок225 просмотров
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Необходимо:

- сверстать страницы по предоставленным psd макетам (http://yadi.sk/d/Y717-X9w2Rf_I)

- подключить все необходимые js скрипты

Требования к совместимости:

- IE8+ (windows)

- Safari 5+ (windows, mac)

- Firefox 4+ (windows, linux, mac)

- Google Chrome 10+ (windows, linux, mac)

- Opera 11+ (windows, linux, mac)

Требования к коду:

- кодировка utf8

- в качестве отступов 4 пробела

- оптимальные размеры изображений

- смысловые имена классов идентификаторов и переменных

- в папке с изображениями не должно быть картинок, не использующихся в верстке

- html и сss код должен проходить валидацию w3c, в противном случаю обосновать почему возникает ошибка валидации.

11 лет назад
khalturinsky
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
ultrbi4
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$120
3 дня
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