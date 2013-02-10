Необходимо сверстать несколько страниц

Добрый день! Нужен на проект дизайнер-верстальщик для того чтобы сверстать веб-приложение. Приложение разработано на платформе bootstrap. Знание bootstrap приветствуется! Предварительное техническое задание в приложении! Все подробности и оплата будет оговариваться по скайпу или по почте.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо:
- сверстать страницы по предоставленным psd макетам (http://yadi.sk/d/Y717-X9w2Rf_I)
- подключить все необходимые js скрипты
Требования к совместимости:
- IE8+ (windows)
- Safari 5+ (windows, mac)
- Firefox 4+ (windows, linux, mac)
- Google Chrome 10+ (windows, linux, mac)
- Opera 11+ (windows, linux, mac)
Требования к коду:
- кодировка utf8
- в качестве отступов 4 пробела
- оптимальные размеры изображений
- смысловые имена классов идентификаторов и переменных
- в папке с изображениями не должно быть картинок, не использующихся в верстке
- html и сss код должен проходить валидацию w3c, в противном случаю обосновать почему возникает ошибка валидации.
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