Сверстать фон для сайта

Требуется разместить цветной фон на сайт oscomp.ru в соответствии с графикой во вложении.

Задача осложняется тем, что исходников шаблона нет, по этому скругленные области будут с белыми краями.

Но эту графику мы перерисуем самостоятельно.

Оплата: предпочтительно ЯД, но возможны WM

Сроки: чем быстрее тем лучше. В идеале к утру по МСК (9:00)

Если будет готово к этому времени - оплата будет проведена незамедлительно.

fon.psd - собственно, фон, который требуется вставить

peimer.psd - так должно выглядеть в итоге