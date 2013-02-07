Сверстать фон для сайта

Добрый день! Нужен на проект дизайнер-верстальщик для того чтобы сверстать веб-приложение. Приложение разработано на платформе bootstrap. Знание bootstrap приветствуется! Предварительное техническое задание в приложении! Все подробности и оплата будет оговариваться по скайпу или по почте.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разместить цветной фон на сайт oscomp.ru в соответствии с графикой во вложении.
Задача осложняется тем, что исходников шаблона нет, по этому скругленные области будут с белыми краями.
Но эту графику мы перерисуем самостоятельно.
Оплата: предпочтительно ЯД, но возможны WM
Сроки: чем быстрее тем лучше. В идеале к утру по МСК (9:00)
Если будет готово к этому времени - оплата будет проведена незамедлительно.
fon.psd - собственно, фон, который требуется вставить
peimer.psd - так должно выглядеть в итоге
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