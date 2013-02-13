Сверстать psd под Битрикс

Необходимо сверстать шаблон (скрин во вложении) под Битрикс.

1. Сайдбар: Это постоянный блок. Он должен быть фиксированной ширины, а высота тянется в зависимости от высоты экрана — т.е. height:100%. Эта часть не прокручивается. Прокручивается только правая часть сайта, и растягивается она тоже на всю оставшуюся ширину монитора.

2. При ширине 1200 пикс, сделать вывод не 4, а 6 блоков новостей — 3 в ряд, при 1400 пикс — 8 блоков — 4 в ряд, и так далее.

И так же при увеличении ширины, можно добавлять по 1 логотипу клиентов.

3. Cлайдер в зависимости от ширины монитора менял размер пропорционально ширине, и что бы так же точно менялись пропорции картинок в блоке услуги чем шире монитор — тем выше и шире картинки.

4. Нужно, что бы в блоке услуг менялись пропорции картинок, а полосочка над ними синяя меняла только ширину, но не высоту.