Сверстать psd под Битрикс

Добрый день! Нужен на проект дизайнер-верстальщик для того чтобы сверстать веб-приложение. Приложение разработано на платформе bootstrap. Знание bootstrap приветствуется! Предварительное техническое задание в приложении! Все подробности и оплата будет оговариваться по скайпу или по почте.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сверстать шаблон (скрин во вложении) под Битрикс.
1. Сайдбар: Это постоянный блок. Он должен быть фиксированной ширины, а высота тянется в зависимости от высоты экрана — т.е. height:100%. Эта часть не прокручивается. Прокручивается только правая часть сайта, и растягивается она тоже на всю оставшуюся ширину монитора.
2. При ширине 1200 пикс, сделать вывод не 4, а 6 блоков новостей — 3 в ряд, при 1400 пикс — 8 блоков — 4 в ряд, и так далее.
И так же при увеличении ширины, можно добавлять по 1 логотипу клиентов.
3. Cлайдер в зависимости от ширины монитора менял размер пропорционально ширине, и что бы так же точно менялись пропорции картинок в блоке услуги чем шире монитор — тем выше и шире картинки.
4. Нужно, что бы в блоке услуг менялись пропорции картинок, а полосочка над ними синяя меняла только ширину, но не высоту.
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