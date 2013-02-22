Верстка главной страницы

$100
HTML-версткаЗавершен19 заявок279 просмотров
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Необходимо сверстать главную страницу макета и одеть на любой из движков, принципиально не важно (drupal, joomla, wordpress), для начала необходимо кроссбраузерно с валидным кодом сверстать, после чего можно продолжить. Оплата по факту и после проверки.

Контактная информация: skype - politaevigor, email - [email protected]

11 лет назад
politaevigor
43 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
Olyad
Ольга 
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад
$10
2 дня
Ольга отлично справилась с версткой довольно не легкого макета в сроки и хорошо выполненной работой. Рекомендую Ольгу как хорошего верстальщика. Будем обращаться еще.
Все ок.
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