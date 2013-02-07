Сайт-одностраничник

HTML-версткаЗавершен5 заявок321 просмотр
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Нужны исходники для создания одностраничного сайта.

Точнее скрипт формы обратной связи.

Образец сайта http://rezina.kauchuk147.ru/

Задание:

Исходник, чтобы можно было самому редактировать в Дримвьювере.

Такой одностраничник предполагается использовать для разных тем.

11 лет назад
Julianka-K
Юлия 
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
micros
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
день назад
11 лет назад
$10
1 день
Очень довольна работой Сергея Глушко. Откликнулся быстро. Связались по скайпу. Учел мои рекомендации по техническому заданию. Задание выполнил быстро и в соответствии с моими требованиями, даже без предоплаты. Советую этого вебмастера для сотрудничества.
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