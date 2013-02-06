Требуется верстальщик

Требуется заново переверстать сайт dveri-mir.in.ua (порядка 10-15страниц). На основе уже существующей верстки. Верстка должна быть в дивах. + внести несколько небольших изменений в дизайн(на некоторых страницах меню будет располагаться справа, а не слева как сейчас).

Цена договорная. Возможно длительное сотрудничество в случае если работа будет сделана хорошо. Оставляйте пожалуйста свой скайп, почту или прочий контакт.

PS: Пожалуйста, отвечайте на предложение те, кто уже готовы приступить к работе.