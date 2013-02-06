Верстка и система управления контентом

Здравствуйте. Необходимо отредактировать шаблон WordPress: Необходимо чтобы тест обтекал миниатюру справа и снизу (на главной). Также надо будет настроить изображения в статьях, а то сейчас галерея отображает все картинки в одну колонку по центру, не зависимо ...