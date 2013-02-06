HTML-верстка сайтов одностраничников

Требуется сверстать набор из отрисованных макетов в данный момент готово 4 и будут появляться еще по мере поступлений. Новичков просьба не беспокоить. Работа с возможностью дальнейшего длительного сотрудничества.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется верстать простые сайты-одностраничники. Образцы вышлю. 25 долл за сайт-страницу, отдельная оплата за доработку (последующие изменения элементов после тестирование юзабилити). В месяц 10-40 штук.
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