HTML-верстка сайтов одностраничников

HTML-версткаЗакрыт54 заявки285 просмотров
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Требуется верстать простые сайты-одностраничники. Образцы вышлю. 25 долл за сайт-страницу, отдельная оплата за доработку (последующие изменения элементов после тестирование юзабилити). В месяц 10-40 штук.

HTML
11 лет назад
evmak
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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