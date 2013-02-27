Верстка шаблонов

$100
HTML-версткаЗавершен28 заявок302 просмотра
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Требуется сверстать набор из отрисованных макетов в данный момент готово 4 и будут появляться еще по мере поступлений. Новичков просьба не беспокоить. Работа с возможностью дальнейшего длительного сотрудничества.

11 лет назад
mudhoney
Артем 
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
alraa
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
11 часов назад
11 лет назад
$75
4 дня
Отличная качественная работа, продолжаем сотрудничество. Без лишних вопросов, все в срок. Проолжаем сотрудничество.
Спасибо, Артем! Плодотворное сотрудничество над интересным проектом. Быстрая работа, быстрая оплата, все максимально комфортно. Приятно работать!
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