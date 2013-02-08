Сдать нужно верстку сегодня к 4:00 по киевскому времени. Нужна только главная страничка В галереи (карусель) фото автоматически прокручиваются На странице продукция - показана только выпадающее меню Каждый пункт меню должен выделяться при навидении. Бюджет: до 30$
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1)Создать главную страницу,смонтировать на нее скрипт курсов валют(написан),флеш-ролик,разделить на блоки,добавить 3 иконки.
2)Создать 15 пустых страниц-привязать к меню(ХМL).
3)Отредактировать кое-что в настройке домена.
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