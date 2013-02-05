Сверстать дизайн интернет-магазина

Есть дизайн посадочной страницы. Есть сайт на битриксе. Нужно вписать странцу в сайт.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Во вложении архив, в нём часть дизайна. Будут отрисованы ещё 2-3 страницы (они сейчас в работе).
Нужно сверстать.
Требования к вёрстке:
1. Точное соответствие макету (допустимая погрешность 2 пикселя)
2. Валидность (проверка W3C валидатором: validator.w3.org)
3. Кроссбраузерность, с проверкой во всех популярных версиях браузеров:
Internet Explorer 8.0 и выше
- Firefox 16.0 и выше
- Opera 12.0 и выше
- Google Chrome
- Safari
4. Технологичность (HTML5, CSS 3.0, JQuery, Ajax - там, где это необходимо)
5. Оптимизация (минимальное количество кода, обязательно оптимизированные картинки)
6. Все классы и идентификаторы в CSS должны начинаться с префикса "b_", т.к. разрабатывается ресурс на Битриксе.
***
7. Внимание, важное требование!!! - Абсолютное тестирование.
Это значит, что мы хотим принять профессионально выполненную работу и просто передать её разработчику. И мы не хотим тестировать вёрстку, самостоятельно выявлять баги и контролировать их устранение. Если баги всё-же будут обнаруживаться, к исполнителю будут применяться санкции.
В свою очередь исполнитель тоже в праве требовать от нас исполнения своих обязанностей и по неисполнению применять санкции.
От кандидатов жду:
1. Срок
2. Стоимость
3. Информацию о себе (знания и умения, опыт, другое...)
4. Портфолио
Оплата: электронными деньгами
Условия: Предоплату "за просто так" не делаем. Либо оплачиваем работу по частям (пусть даже маленьким), либо Сделка Без Риска.
Оплату производим сразу, не задерживаем.
П.С.
Не пишите в личку - там вы затеряетесь.
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