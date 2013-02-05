Сверстать дизайн интернет-магазина

HTML-версткаЗакрыт12 заявок180 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Во вложении архив, в нём часть дизайна. Будут отрисованы ещё 2-3 страницы (они сейчас в работе).

Нужно сверстать.

Требования к вёрстке:

1. Точное соответствие макету (допустимая погрешность 2 пикселя)

2. Валидность (проверка W3C валидатором: validator.w3.org)

3. Кроссбраузерность, с проверкой во всех популярных версиях браузеров:

Internet Explorer 8.0 и выше

- Firefox 16.0 и выше

- Opera 12.0 и выше

- Google Chrome

- Safari

4. Технологичность (HTML5, CSS 3.0, JQuery, Ajax - там, где это необходимо)

5. Оптимизация (минимальное количество кода, обязательно оптимизированные картинки)

6. Все классы и идентификаторы в CSS должны начинаться с префикса "b_", т.к. разрабатывается ресурс на Битриксе.

***

7. Внимание, важное требование!!! - Абсолютное тестирование.

Это значит, что мы хотим принять профессионально выполненную работу и просто передать её разработчику. И мы не хотим тестировать вёрстку, самостоятельно выявлять баги и контролировать их устранение. Если баги всё-же будут обнаруживаться, к исполнителю будут применяться санкции.

В свою очередь исполнитель тоже в праве требовать от нас исполнения своих обязанностей и по неисполнению применять санкции.

От кандидатов жду:

1. Срок

2. Стоимость

3. Информацию о себе (знания и умения, опыт, другое...)

4. Портфолио

Оплата: электронными деньгами

Условия: Предоплату "за просто так" не делаем. Либо оплачиваем работу по частям (пусть даже маленьким), либо Сделка Без Риска.

Оплату производим сразу, не задерживаем.

П.С.

Не пишите в личку - там вы затеряетесь.

11 лет назад
gradart
Артур 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
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