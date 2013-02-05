Верстка сайта с использованием jQuery

Для билетного сайта bileti-tut.ru требуется человек хорошо владеющий css + jQuery. Вот небольшой список правок на пробный период: (правки будут иметь постоянный характер)

1. Сделать такую форму как на www.portalbilet.ru Если Вы обнаружили ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Через которую пользователь может отправить сообщение о найденной ошибке

2. На странице событий - открывать схемы залы просто через target=_blank. Из доп. слоя их убрать

3. Убрать черную полусу в обрамлении обложки события см. рисунок во вложении

Мы предлагаем:

- Адекватную и быструю оплату. (По факту сдачи/приема группы заданий)

- Постоянные работы над bileti-tut.ru на базе livestreet.

- Возможен быстрый рост до ведущего разработчика (создание моделей)

- Долгосрочное сотрудничество. Наша политика (только после испытательного срока) — щедрая оплата за хороший код и быстрый результат.

- Изучение нового, профессиональное развитие, высоко нагруженные проекты, карьерный рост.

От кандидатов требуется указать предыдущие работы.