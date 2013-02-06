Простейшая заглушка для сайта

Есть макет главной страницы для интернет-магазина на опенкарт. Необходимо сверстать главную страницу по макету и второстепенные по аналогии + добавить 26 товаров. Подробности в личку.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно выполнить заглушку для сайта. Дизайн есть, домен и хостинг тоже. Нужно сверстать одну страницу и скинуть все это дело на домен. Цену предлагайте.
ТЗ
Изображение во вложении.
Сверху просто надпись
В центре картинка. Если есть возможность, то она должна рандомно выбираться при входе на сайт из загруженных на сервер.
Внизу текст и две ссылки. Вот и все.
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