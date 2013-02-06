Простейшая заглушка для сайта

HTML-версткаЗавершен9 заявок168 просмотров
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Нужно выполнить заглушку для сайта. Дизайн есть, домен и хостинг тоже. Нужно сверстать одну страницу и скинуть все это дело на домен. Цену предлагайте.

ТЗ

Изображение во вложении.

Сверху просто надпись

В центре картинка. Если есть возможность, то она должна рандомно выбираться при входе на сайт из загруженных на сервер.

Внизу текст и две ссылки. Вот и все.

11 лет назад
korostelev
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
CoolHeart
Виктор 
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Все сделал быстро и умело. Быстро отладил систему и настроил кроссбраузерность на все что можно. Не смотря на скромную цену был внимателен к тонкостям. Когда пришлось немного увеличить оговоренные сроки работы, заранее предупредил, а не пропал, как делают многие. Уважаю таких специалистов. С удовольствием обращусь еще!
Получил четкое скорректированное задание, а так же внятные ответы на поставленные задачи, оплату получил сразу же после демонстрации работы, приятный заказчик.
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