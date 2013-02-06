Простейшая заглушка для сайта

Нужно выполнить заглушку для сайта. Дизайн есть, домен и хостинг тоже. Нужно сверстать одну страницу и скинуть все это дело на домен. Цену предлагайте.

ТЗ

Изображение во вложении.

Сверху просто надпись

В центре картинка. Если есть возможность, то она должна рандомно выбираться при входе на сайт из загруженных на сервер.

Внизу текст и две ссылки. Вот и все.