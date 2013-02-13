Поправить верстку шаблона DLE 9.7

HTML-версткаЗавершен3 заявки153 просмотра
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Добрый день,

требуется поправить верстку шаблона DLE 9.7 и оттестировать два модуля согласно прилагаемого ТЗ.

Все ПСД имеются.

11 лет назад
swmt
48 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Fed_net
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
72 отзыва
11 лет назад
$50
3 дня
Работа выполнена точно в срок и с хорошим качеством. Были проблемы в работе одного модуля ввиду криворукости другого вебмастера, Александр перелопатил весь код, хотя начальным ТЗ это было не предусмотрено, без увеличения стоимости, плюс исправил пару ошибок также не предусмотренных ТЗ. Спасибо за работу.
Отличный заказчик, в ТЗ все понятно и адекватно прописано, дополнительно разъяснено другие рабочие нюансы. Оплата в срок и в полном размере, в общении приятен. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
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