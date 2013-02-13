Есть макет главной страницы для интернет-магазина на опенкарт. Необходимо сверстать главную страницу по макету и второстепенные по аналогии + добавить 26 товаров. Подробности в личку.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день,
требуется поправить верстку шаблона DLE 9.7 и оттестировать два модуля согласно прилагаемого ТЗ.
Все ПСД имеются.
- Похожие заказы
- $35HTML-верстка10 заявокЗакрыт11 лет назад
- $70
Дизайн начал верстать один исполнитель и по личным причинам отказался. Необходимо закончить. shop.optovic.kz Исходники после подтверждения.HTML-верстка4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Цена? Нужно создать макет для сайта, срок и стоимость интересует.Закрыт11 лет назад
- $50
Требуется сделать стиль меню такой же ка на http://www.renault.ru, на уже готовый сайт на битриксе + немного подправить шаблон. Сроки быстро!Завершен11 лет назад
- $50
05-zakaz-quick-2.psd нужна верстка именно одной ФОРМЫ по принципу как на http://82.200.70.230:1818/ при нажатии на "ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК" 12-register-2.psd нужна верстка именно одной ФОРМЫ по принципу как на http://82.200.70.230:1818/ при нажатии на "ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК" быстрый-просмотр-карточки-товара-1.psd вот тут: http://82.200.70.230:1818/catalogue/kompyuternye_stoly/kompyuternye_stoly_po_proizvoditelyam/detskie_rastuwie_party_demi/# нажмите например на "Парта-трансформер ДЭМИ 12". ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Есть сайт на Drupal. Если в новом материале мы делаем таблицу, то она отображается без границ вообще. Если в файле css мы убираем свойство "границ не видно", то "едет" дизайн. Нужно оставить в покое дизайн, но сделать красивый ...Завершен11 лет назад
Добрый день. Требуется вёрстка одной страницы. Приложен макет. Есть psd. Таблицы приветствуются.Завершен11 лет назад
Необходима элементарная верстка текста ( и пр.) и размещение на сайте. Регулярная ежемесячная работа, но объемы не более 10000-15000 знаков. Интересует срок/стоимость.HTML-верстка12 заявокЗакрыт11 лет назад
Одностраничный сайт. Требуется создать еще несколько страниц с подробным описанием товара. есть сайт-одностраничник. http://best-4-you.ru/ufo необходимо добавить несколько страниц или доп. разделов для подробного описания товара, например как это реализовано вот здесь http://www.tv-club.ru/catalog/translate/496/Pempert_Touz_2/ (после товара идут 3 раздела: Описание\комплектация ...Закрыт11 лет назад
нужен скрипт на автоматическую отправку письма клиенту после выполения заказа когда статус в административной панели меняется на выполнен, через 3-5 дней. сайт работает на движке phpshop. жду ваших предложений и ценуЗавершен8 лет назад