Создать несколько страниц с описанием товара

Сверстать шаблон, согласно ТЗ под bitrix Оплата по факту сделанной работы, так же возможна предоплата. Работа на моем хостинге. Задание во вложении, сроки - чем быстрей, тем лучше. Просьба оставлять заявки только тех пользователей, у которых есть реальный опыт ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Одностраничный сайт. Требуется создать еще несколько страниц с подробным описанием товара.
есть сайт-одностраничник. http://best-4-you.ru/ufo
необходимо добавить несколько страниц или доп. разделов для подробного описания товара, например как это реализовано вот здесь
http://www.tv-club.ru/catalog/translate/496/Pempert_Touz_2/
(после товара идут 3 раздела: Описание\комплектация и характеристики\инструкция).
или здесь: http://www.top-shop.ru/product/5751-slim-n-lift-aire-bra/#characteristics
(после товара разделы: Описание\Преимущества\комплектация\характеристики\отзывы)
Красота не особо важна, главное наличие возможности сделать подробное описание, перечислить характеристики и т.п.
- Похожие заказы
- $250HTML-верстка6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $65
Нужно сверстать макет сайта из исходника в *.psd. Сайт – простой корпоративный, состоит из нескольких статичных страниц и формы заказа. Нужно сверстать главную страницу и внутреннюю страницы (на 80% повторяющую главную), полностью прописать таблицу стилей ...HTML-верстка16 заявокЗакрыт11 лет назад
нужен скрипт на автоматическую отправку письма клиенту после выполения заказа когда статус в административной панели меняется на выполнен, через 3-5 дней. сайт работает на движке phpshop. жду ваших предложений и ценуHTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад
Добрый день коллеги. Нужен человек который поможет: 1 Переделать чуточку шаблон который стоит сейчас на магазине ( дам ссылку ) что именно нужно добавить в шаблон: 1. фон ( какой скажу ) + дам пример как ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Сделать адаптивную верстку ( статья http://habrahabr.ru/post/144003/ ) макеты в приложение от вас сроки и бюджетHTML-верстка10 заявокЗакрыт11 лет назад
- $1000
Нужен специалист по вёрстке на удалённую работу! Основные требования : Проживание в г.Киев (иногда нужно будет появляется в офисе при работе с большими проектами) Валидность вёрстки Способность уделять внимание мелочам в дизайне Натяжка макетов на движки : ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $70
Сайт ahtoxa.ru остро нуждается в редизайне. Задача: сделать редизайн (на выходе должен получится либо архив с html-файлами, пригодными к натяжке на цмс, либо шаблон для wp - зависит от уровня исполнителя и бюджета). Не нужно никаких супер-мега ...HTML-верстка10 заявокЗакрыт11 лет назад
- $30
Нужно сверстать шаблон из приложенного файла. Внутренние страницы будут позже, но там особых отличий нет. Исходники - есть HTML-страница ( http://ru.wix.com/website-template/view/html/copywriter-cv?originUrl=http%3A%2F%2Fru.wix.com%2Fwebsite%2Ftemplates%2Fhtml%2Fpersonal%2Fresume-cv%2F1&galleryDocIndex=1 ) и ПСД с небольшими исправлениями. Работу надо сдать сегодня до конца дня (ночи)). Выбирать исполнителя ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
Здравствуйте Необходима верстка и натяжка дизайна для интернет - магазина на базе WebAsyst Под натяжкой понимается создание полноценного шаблона с возможностью его редактирования в админке магазина. Дизайн представлен в виде psd файлов. Укажите ваши сроки и цену. А таже ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт11 лет назад
Система создает блоки различных размеров. Необходимо сделать такую верстку, чтобы логотип был "приклеен" к одному из углов блока. Пример можно посмотреть здесь https://support.google.com/adsense/bin/answer.py?hl=ru&utm_medium=link&utm_campaign=ww-ww-et-asfe_&utm_source=aso&answer=185665 Логотип может быть расположен как внутри, так и снаружи блока (всего 8 позиций). Выбор местоположения будет ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт11 лет назад